Vanhaezebrouck was zelfs gegeneerd en haalt flink uit naar zijn spelers: "Wie dan niet thuisgeeft..."

Met wat hulp van de Mechelse verdediging en dan Garananga in het bijzonder... Zo stond bij de rust de 2-3 op het scorebord. KV Mechelen was de betere ploeg, maar Gent profiteerde optimaal van de defensieve cadeautjes die Malinwa uitdeelde.

Hein Vanhaezebrouck kon zo niet genieten van de winst in de Europe Play-offs. Hij kan de Buffalo's bij wijze van afscheidscadeau nog een Europees ticket bezorgen, maar weet dat het met het voetbal van zaterdag niet zal lukken tegen een topploeg.

Hein wisselde dan ook al twee keer bij de rust. "En dan moest ik mij nog inhouden om niet vroeger te wisselen", schudde hij het hoofd op de persconferentie. "Ik ben blij met de zege, maar niet met de prestatie", was hij duidelijk.

KV Mechelen speelde sterk, maar op een of andere manier kon Gent toch drie keer scoren. "Dat is nu eenmaal voetbal. Het gebeurt wel vaker, maar meestal niet bij ons", aldus Vanhaezebrouck.

"Een ploeg die niet meedoet in het spel, maar toch op voorsprong de rust ingaat. Het was een half mirakel dat je drie keer scoort in die helft, al was er wel wat hulp van hen nodig."

En nu dus die barragematch. In de kleedkamer was er een feeststemming, maar daar ging Vanhaezebrouck snel een einde aan maken. Hij wil hen in de drie resterende matchen véél beter zien presteren. “Wie niet thuis geeft in die drie wedstrijden, zal simpelweg niet starten in de barragematch."