Nu al een zekerheid? "Hij zal nog een derde keer aan slag gaan bij KAA Gent"

De kogel is door de kerk. Hein Vanhaezebrouck zal volgend seizoen niet langer de trainer van KAA Gent zijn.

Hein Vanhaezebrouck bouwde de voorbije jaren enorm veel krediet op bij de supporters van KAA Gent. Hij blijft nog altijd ontzettend geliefd bij de Buffalosupporters, ook al greep de ploeg geregeld naast de Champions’ Play-offs.

“Als je weet hoeveel trainers dit seizoen ontslagen zijn, is het ongezien hoe Hein voor zijn mening uit durft te komen. Kortom: Hein is en blijft KAA Gent”, zegt Wim De Coninck over de trainer bij Sporza.

Vanhaezebrouck slaagt er als persoon in veel aandacht naar zich toe te trekken, langs de zijlijn, maar ook op persconferenties en bij reacties. “Hein had steeds enorm veel impact en ik kan me dan ook geen Belgische coach voor de geest halen die daarin is geslaagd zoals Hein bij KAA Gent. In beide periodes trouwens.”

Derde passage bij KAA Gent

De Coninck durft zelfs een zeer gewaagde voorspelling doen richting de toekomst. “Ik sluit ook niet helemaal uit dat Hein in de toekomst zelfs nog een derde keer aan de slag gaat bij KAA Gent”, gaat De Coninck verder.

“Hij slaagt er immers in om orde te scheppen in een chaos. Iedereen weet wat je aan hem hebt. Dat weegt zwaarder door dan het puntje dat je tekort komt in de eindrangschikking. Hein heeft ook altijd iets zinnigs te vertellen en weet hoe hij zijn boodschap moet brengen. Hij heeft over elk mogelijk onderwerp een mening.”