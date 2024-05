KAA Gent kan Europe Play-off nu al in beslissende plooi leggen

KV Mechelen en KAA Gent spelen op zaterdagavond een interessant duel tegen elkaar. Daar staat toch nog de nodige spanning op, al kunnen de Buffalo's het duel helemaal naar hun hand gaan zetten.

Op dit moment heeft KAA Gent zes punten meer dan KV Mechelen. Met een overwinning is de Europe Play-off dus voorbij met nog drie speeldagen te gaan. En dat weten ze zowel in Mechelen als in Gent ook wel heel goed.

"We willen dat Europees voetbal halen", was Julien De Sart voor de play-offs al duidelijk. En met hem geloofde ook heel de club in dat Europees voetbal. "Dat is de voorbije jaren toch ook altijd gelukt", aldus Vanhaezebrouck toen.

Zowel Hein Vanhaezebrouck als Besnik Hasi zijn normaal gezien aan hun laatste wedstrijden bij hun club bezig. Dat geeft ook een extra dimensie. Wordt het toch nog spannend in de Europe Play-off, of is het allemaal voorbij? Volg het bij ons op de voet!