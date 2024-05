OH Leuven duwt bijzonder zwak Standard nog wat dieper in de put

OH Leuven heeft Standard opnieuw een nederlaag aangesmeerd. De Rouches kwamen op voorsprong, maar de thuisploeg ging er op en over in de tweede helft.

Voor OH Leuven en Standard was er in deze Europe Play-offs nog weinig te winnen, behalve het seizoen goed afsluiten. OHL en Standard konden nog eens een zege gebruiken.

Vooral OH Leuven dwong in de eerste helft de beste kansen af. Standard-doelman Epolo moest met een dubbele redding een achterstand voorkomen na tien minuten. Standard zelf speelde inspiratieloos.

Toch kwamen de Rouches net voor de rust op voorsprong. Russo en Schingtienne vielen een lange bal niet aan, Yeboah kon makkelijk oppikken en binnen leggen. De Rouches stonden op een diefje op voorsprong.

OHL zet scheve situatie recht tegen Standard

OH Leuven zette na de rust snel orde op zaken, Maziz krulde een vrije trap over de muur binnen. De thuisploeg nam de wedstrijd daarna nog wat meer in handen, een kwartier voor tijd knalde Nsingi enig mooi de 2-1 binnen. Thorsteinsson maakte er in de blessuretijd nog 3-2 van.

Na een gelijkspel en een nederlaag kon OHL dus nog eens winnen. Standard verloor na vijf gelijke spelen op rij opnieuw, het kon nog niet winnen in deze play-offs en blijft voorlaatste in de Europe play-offs.