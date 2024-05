Leko leest iedereen de levieten en laat op zich wachten: Standard moet boete vrezen

Het seizoen van Standard kort samenvatten? Te weinig. Simpelweg te weinig in alle gradaties. Op bezoek bij OH Leuven slikten ze een zoveelste pijnlijke nederlaag dit seizoen. En dus had Ivan Leko er ook eventjes genoeg van - al gaat het uiteindelijk wel een boete opleveren aan Standard.

Elke wedstrijd opnieuw staan wij, de redacteurs van Voetbalkrant, samen met concullega's van de kranten en radio in de zogeheten 'mixed zone' te wachten op reacties van de spelers na een wedstrijd. Soms gaat dat heel vlot, soms wat minder vlot.

Zowel in Mechelen (tegen Gent) als in Kortrijk (tegen Eupen) waren we dit weekend binnen de twintig minuten bediend voor spelers van beide clubs, maar het gaat dus niet overal even vlot zo blijkt. In Leuven was het lang wachten.

© photonews

Niet op de spelers en trainer van OH Leuven, maar wel op die van Standard. Het duurde meer dan anderhalf uur(!) voordat Marlon Fossey en Ivan Leko opdaagden voor de interviews. De muren van de bezoekerskleedkamer in het King Power @ Den Dreef-stadion trilden behoorlijk hard op zondag.

Ivan Leko niet te spreken over de gang van zaken

Ivan Leko was niet te spreken over wat hij zag van zijn team - en dat is niet de eerste keer dit seizoen. Geen wil, geen offensieve daadkracht, geen grinta, niets. En dus wilde hij aan alle spelers apart eerst vragen wat ze wilden en of ze er nog wilden voor gaan.

Normaal gesproken zijn clubs verplicht om binnen een half uur na het laatste fluitsignaal twee spelers naar de mixed zone te sturen. Uiteindelijk duurde het zo'n honderd minuten ... en dan kwam er nog maar één speler op de koop toe. Dat is te weinig en zal de Rouches meer dan waarschijnlijk een boete opleveren.

Meer dan 1,5 uur na de wedstrijd zijn Marlon Fossey en Ivan Leko verschenen ⏰



?De erg teleurgestelde en boze Kroaat, de Amerikaan wist niet goed wat te zeggen..



❌ Geen tweede speler van #Standard bij het interview, zoals voorgeschreven in het reglement. De club zal een boete moeten betalen https://t.co/bkQgOgRxPn— Loïc Woos (@LoicWoos) 5 mei 2024