Club Brugge gaat Anderlecht achterna en trekt vol de kaart van Scandinavische markt met nieuw Zweeds talent

De Scandinavische spelers vallen in de smaak bij de ploegen in de Jupiler Pro League. Club Brugge is een van de clubs die de afgelopen jaren het meest van hen heeft geprofiteerd.

Anderlecht was lang geleden de eerste in België die zich op de Scandinavische markt richtte, met legendarische spelers als Morten Olsen, Per Frimann, Henrik Andersen...Sinds het duo Fredberg-Riemer arriveerde, hebben de Denen de controle overgenomen in Brussel, zonder Ludwig Augustinsson te vergeten.

Maar ook Club Brugge doet mee, met name met de Noorse talenten Hugo Vetlesen en Antonio Nusa, en ook de Deense winger Andreas Skov Olsen. En het is ook uit Scandinavische competities dat in de afgelopen jaren sensaties als Victor Boniface, Gift Orban of Paul Onuachu zijn gekomen.

Dus geen verrassing toen Expressen ons dit weekend vertelde over de interesse van Club Brugge in een zekere Mans Isaksson (17 jaar). Als jong Zweeds talent speelt Isaksson voor J-Södra IF in de Zweedse derde divisie en heeft daar al 7 optredens in het eerste team.

Verschillende clubs uit de Zweedse eerste divisie volgden de U16 international van dichtbij, maar het is inderdaad Club Brugge dat zijn diensten zal willen binnenhalen. De lokale pers schat de transfer op ongeveer 400.000 euro, wat twee keer zijn geschatte waarde op Transfermarkt is.

Isaksson, een centrale middenvelder, zal naar verwachting bij aankomst bij Club NXT worden ingelijfd. Daar kan hij dan kennismaken met een hoger niveau terwijl hij rustig kan blijven groeien.