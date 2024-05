Klacht voor grootschalige fraude ingediend tegen eigenaar van Standard: 350 miljoen dollar op het spel!

777 Partners zit weer in de problemen. De Amerikaanse eigenaar van Standard Luik, die door iedereen aan de Maaskant gesmeekt wordt om te vertrekken, probeert nu Everton over te nemen.

Het Amerikaanse medium Bloomberg meldt dat Leadenhall, een in Londen gevestigd bedrijf, een claim heeft ingediend wegens grootschalige fraude door 777 Partners. Leadenhall beweert dat 777 Partners 350 miljoen dollar heeft geleend door activa te verpanden die ze niet bezaten.

De afgelopen weken is de luchtvaartmaatschappij Bonza, waar 777 Partners ook in participeert, onder curatele geplaatst en een grote investeerder heeft 777 beschuldigd van fraude in de rechtbank van New York, maar ondanks dit alles ligt de overname van Everton nog steeds op tafel, zo melden verschillende media.

Major fraud claim against prospective Everton owners 777 filed last night. Story on Bloomberg.



Leadenhall, London based co, claims 777 borrowed $350m by pledging assets that it either didn't own, or didn't exist.



(E.g. borrowing $$$ against a home that you don’t own) pic.twitter.com/3y9ZOHEYUG