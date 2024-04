Is het alles of niets voor Nicky Hayen bij Club Brugge? 'Bestuurskamer besliste al voor wissel van de macht dat coach niét zou aanblijven bij Club NXT'

Club Brugge zoekt nog steeds naar een nieuwe coach. Karel Geraerts staat nog steeds helemaal bovenaan de verlanglijst, maar ook Nicky Hayen scoort punten. Minstens even opvallend: het was nooit de bedoeling dat hij zou terugkeren naar Club NXT.

We schreven eerder deze week al dat Nicky Hayen niet van plan is om een stap terug te zetten. De coach ad interim van Club Brugge is zich volop aan het bewijzen als T1. Is het niet bij Club Brugge? Dan maar bij een andere eersteklasser.

Voor de duidelijkheid: Karel Geraerts blijft dé topkandidaat. De voormalige middenvelder van blauw-zwart ligt echter onder contract bij FC Schalke 04 en wacht er zelf op duidelijkheid. Haast zal hij niét maken.

Het Laatste Nieuws weet dat Bart Verhaeghe ondertussen ook overtuigd geraakt van Hayen. Het moet dan ook gezegd: op enkele weken tijd ondergingen de West-Vlamingen een transformatie. Van makke lammetjes naar brullende leeuwen.

Minstens even opvallend om weten: het was nooit de bedoeling van de blauw-zwarte bestuurskamer om Hayen terug te zetten naar Club NXT. Meer zelfs: voor het ontslag van Ronny Deila waren er intern twijfels om volgend seizoen door te gaan met Hayen.

Keert Nicky Hayen terug naar Club NXT?

De huidige oefenmeester ad interim is naar verluidt geen opleidingscoach. Ook bij Club NXT was hij vooral bezig met resultaatvoetbal én niet met het opleiden van de nieuwe generatie. De reden: hij aast op een herkansing na zijn ontslag bij Waasland-Beveren.

Die herkansing lijkt er zo goed als zeker te komen. De kans bestaat dat het in het Jan Breydelstadion zal zijn, maar ondertussen kennen ook de andere clubs de kwaliteiten van Hayen. Telefoontjes zal hij in het tussenseizoen sowieso krijgen.