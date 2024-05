Oud-bondscoach helpt Club Brugge-coach Nicky Hayen een handje voor belangrijke wedstrijd tegen Fiorentina

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge is woensdag naar Italië gereisd. Blauw-zwart neemt het daar donderdagavond op tegen Fiorentina.

Donderdag wacht er Club Brugge een historische wedstrijd. De heenwedstrijd van de halve finales van de Conference League zal gespeeld worden tegen Fiorentina.

Toch een goede tegenstander. Fiorentina won afgelopen weekend zelfs nog met 5-1 van Sassuolo, een flinke waarschuwing voor Club.

Oud-bondscoach René Vandereycken heeft wat info waar Club Brugge-coach Nicky Hayen wel mee aan de slag kan gaan.

"Mijn contacten zeggen me dat de trainer van Fiorentina – Italiano – iemand is die zich durft aan te passen aan de tegenstander", begint Vandereycken bij Het Nieuwsblad. "Hij maakt bijzonder uitgebreide analyses, dat zal ook zo zijn wat betreft Club."

"Er zal van onderschatting geen sprake zijn, kortom. Wat een beetje met dat beeld van Italiano vloekt, is de vaststelling dat hij veelal vasthoudt aan dezelfde veldbezetting: een 4-2-3-1, met twee defensieve middenvelders."

"Ik laat me vertellen dat het tegen Club een 4-3-3 zou kunnen worden, om zo Bonaventura en Arthur samen in het elftal te krijgen. Die twee weten wat het is om Europees te spelen en zijn erg balvast", besluit Vandereycken.