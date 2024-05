Opvolger van Kevin Denkey over Brugse derby: "Jammer voor hen, maar..."

De Braziliaan Felipe Augusto gaf Cercle Brugge nog even hoop tegen Union met een goal. Iets wat hij volgend seizoen nog veel meer zal moeten doen.

Deze winter voelde Cercle Brugge al dat topschutter Kevin Denkey zal verliezen deze zomer. Het trok de Braziliaan Felipe Augusto aan voor 3 miljoen euro van Corinthians. De voorbije maanden heeft hij zich al kunnen aanpassen.

Felipe Augusto staat vaak op de flank of moet blij zijn met een rol als invaller. "Ik heb daar geen problemen mee. Er lag een duidelijk plan op tafel toen ik hier tekende", zegt Augusto. "Ik leer ook van het spelen op verschillende posities."

Toch is het duidelijk dat Augusto volgend seizoen de opvolger moet worden van Denkey. "Ik ben een echte spits, een nummer 9. Toch ben ik bereid om me weg te cijferen voor de ploeg of in dienst van de ploeg te spelen."

Igor Thiago

Bij Club Brugge speelt er met Igor Thiago ook een Braziliaanse spits. Hij vertrekt straks voor 37 miljoen euro naar het Engelse Brentford. Hij zal zondag wel niet op het veld staan tijdens de Brugse derby door een blessure.

"Hij heeft heel veel kwaliteiten. Natuurlijk ken ik hem en weet ik dat hij er zondag niet bij zal zijn. Jammer voor hem en Club, maar goed voor ons", stelde Felipe Augusto nog.