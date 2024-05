Dries Wouters zegt hoeveel kans Lommel nog heeft op promotie naar 1A en strooit met lof voor ploegmaat: "Hij is van onschatbare waarde"

Lommel SK verloor de heenwedstrijd tegen KV Kortrijk met 0-1. Dit weekend wacht de zware terugwedstrijd.

Lommel SK ging met 0-1 ten onder tegen KV Kortrijk. Toch had een gelijkspel misschien eerlijker geweest. Lommel-middenvelder Dries Wouters merkte op dat het toch wel wat sneller ging dan dat ze gewend zijn.

"Op momenten kon je wel zien dat het niveau wat hoger lag. Balverlies werd bijvoorbeeld iets sneller afgestraft. Ze waren ook wat technischer dan de meeste 1B-ploegen."

"Maar we hebben zeker niet moeten onderdoen, ook voetballend niet. Het was geen slechte wedstrijd en we moeten positief blijven. Alles is nog mogelijk", gaat hij verder.

Wouters heeft het ook nog even over ploegmaat Schoofs. Die moest alweer linksachter spelen. "Veel mensen onderschatten Lucas (Schoofs) soms", begint hij.

"Hij is van onschatbare waarde voor deze ploeg. Hij maakt veel meters en is een leider op en naast het veld. Het kan zijn dat we hem misten op het middenveld, maar hij vult de positie op linksachter ook heel goed in."

Wouters laat zich ook uit over de kansen van een eventuele promotie. "50/50. Als je de wedstrijd van vandaag bekijkt had het hier minstens op een gelijkspel moeten eindigen. Het zal niet makkelijk worden, dat weet ik uit ervaring. Het zal interessant worden."