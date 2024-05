Vreemdste trainerssituatie ooit: Brys is ontslagen, maar weet zelf van niets: "Fake news!"

Wie heeft het voor het zeggen bij Kameroen? De bond of de Minister van Sport? Het is vrij onduidelijk of de Belgische trainer nu wel of niet ontslagen is bij de Ontembare Leeuwen...

Eén van de vreemdste verhalen ooit! Marc Brys werd op 8 april door de Minister van Sport, Narcisse Mouelle Kombi, aangesteld als nieuwe bondscoach van Kameroen. Enige probleem: de Kameroense voetbalbond wist van niks. Bondsvoorzitter Samuel Eto'o was zelfs niet aanwezig op zijn voorstelling. De voormalige topspits voelde zich gepasseerd en noemde de aanstelling van Brys zelfs illegaal. Een machtsstrijd was losgebroken. De voorbije weken leek het allemaal bedaard te zijn en Brys gaf zelfs zijn voorselectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Kaapverdië en Angola. Tot dinsdag... Fécafoot, de Kameroense voetbalbond, maakte in een officieel statement bekend dat de volledige technische staf van de Ontembare Leeuwen, met aan het hoofd Marc Brys, met onmiddellijke ingang werd geschorst. Bij verschillende bronnen viel zelfs te horen dat de volledige technische staf ontslagen was. Marc Brys dus middenin een polemiek die niet meteen opgelost lijkt te orden. “Ben ik ontslagen? Dat lijkt me fake news”, liet Brys weten. Begin juni staat de eerste officiële match op het programma. Met of zonder Brys?