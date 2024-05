Charles De Ketelaere bereidt zich voor op het onmogelijke, Xabi Alonso zegt wat het verschil kan maken in Europa League-finale

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayer Leverkusen is ondertussen 51 wedstrijden ongeslagen. De club staat zo op twee duels van een historisch seizoen, ongeslagen in iedere competitie. Donderdag wacht echter nog een serieuze uitdaging...

Bayer Leverkusen kan geschiedenis schrijven deze week. Na 51 wedstrijden niet verloren te hebben, heeft de club de Bundesliga gewonnen.

Wat het allemaal nog specialer maakt is dat Leverkusen ook nog niet verloor in de Duitse beker én in het Europees voetbal.

De zwaarste uitdaging zal waarschijnlijk donderdag wachten wanneer de club het opneemt tegen Atalanta in de Europa League finale.

"Onze focus ligt op het voorbereiden van de wedstrijd; we hebben niets veranderd. We hebben 51 wedstrijden gespeeld en veel gepraat. Nu is het aan ons om de komende twee wedstrijden te winnen", vertelde Bayer Leverkusen-coach Xabi Alonso op zijn persmoment.

Hij vertelde ook wat het verschil zal maken. "We moeten de ruimte slim benutten. En we moeten ook beslissen op welk tempo we spelen in welke zones van het spel."

"Wat morgenavond het verschil kan maken, is hoe we spelen buiten balbezit. Als je een finale wilt winnen, is het niet genoeg om alleen goed te zijn met de bal."

Zaterdag volgt nog de Duitse bekerfinale tegen 1. FC Kaiserslautern, de nummer 13 uit de Duitse tweede klasse... Verwacht wordt dan ook dat de wedstrijd van zaterdag eerder een formaliteit is, al weet je in het voetbal natuurlijk nooit...

Charles De Ketelaere zal in ieder geval flink zijn best moeten doen met Atalanta als hij de Duitsers van een perfect seizoen wil houden.

Afgelopen woensdag verloor Atalanta al de Italiaanse bekerfinale van Juventus. CDK maakte geen indruk en moest er bij de rust al af. Hopelijk krijgen we hem donderdag wat langer te zien.