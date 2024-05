Jan Mulder resoluut: "Als er één regel is die vals spel bevordert..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op het EK zal enkel de aanvoerder met de scheidsrechter mogen communiceren. Jan Mulder kijkt al uit wat dat geven zal.

Roberto Rosetti, directeur Scheidsrechterszaken van de UEFA, schreef een open brief waarin hij liet weten dat op het EK enkel de aanvoerder met de scheidsrechter zal mogen communiceren.

Voor het welzijn van het voetbal voegde Rosetti eraan toe. Heerlijke lectuur vindt Jan Mulder dat. Al wordt de soep vaak niet zo heet gegeten, als ze wordt opgediend, weet de Nederlander ook wel.

Een speler die zijn aanvoerder negeert of de scheidsrechter respectloos of onredelijk benadert zal volgens Rosetti een waarschuwing krijgen. Mulder gaat helemaal los daarop in HUMO.

Zal de scheidsrechter eventjes boos kijken? “Vooral Belgische toparbiters hebben zich bekwaamd in boze gezichten trekken. Ik smelt wanneer Jan Boterberg streng wordt en met zijn over elkaar scherende handen een resolute 'het is afgelopen'-beweging maakt.”

Gele kaarten

Volgens Mulder gelooft niemand Boterberg op dat moment. “De dader van de aanslag heeft allang begrepen dat de scheidsrechter het niet echt meent, hij klopt de acteur bemoedigend op de schouder en verheugt zich op zijn volgende verboden tackle.”

Waarschuwingen halen volgens Mulder niks uit. “Als er één spelregel is die vals spel bevordert, is het de waarschuwing dat er bij een volgende overtreding een gele kaart getrokken wordt. Een gele kaart zegt de valsspeler niets, hij gaat dus zijn gang en torpedeert vrolijk de volgende tegenstander.”