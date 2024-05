Westerlo-coach Bart Goor komt met waarschuwing voor enkele eigen spelers

KVC Westerlo heeft zaterdagavond met 0-2 verloren van KV Mechelen. Na afloop werd de balans wat opgemaakt. Het was de laatste thuiswedstrijd voor de Kemphanen dit seizoen.

De laatste overwinning dateert al van half februari. Sinds de winterstop is het allemaal minder aan het lopen bij Westerlo. De club behaalde 3 op 24 in de Europe Play-offs tot nu toe.

"Dat is dramatisch", weet ook coach Bart Goor. "Maar we hebben wel wedstrijden gehad waarin we meer punten verdienden door het goede spel dat we leverden. We gaven telkens gewoon te makkelijk doelpunten weg."

"Dat is een beetje de samenvatting van het seizoen denk ik. Daarom staan we ook onderaan", gaat Goor verder. De coach is wel tevreden over wat enkele spelers laten zien hebben in dit moeilijke seizoen.

"Maar er hebben zich wel een paar jongens getoond dit seizoen. Er zijn spelers die hebben laten zien dat ze het verdienen om in de ploeg te staan."

Hij waarschuwt enkele andere spelers dan weer dat ze best wat harder werken. "Dat is goed voor bepaalde gasten, andere jongens hebben wat minder laten zien. Voor hen wordt het nog hard werken."