Na vertrek bij Beerschot: 'Kampioenenmaker op weg naar andere ploeg uit JPL'

Beerschot speelt volgend seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League. Dat zal echter wel zonder technisch directeur Csepregi zijn.

Op een titel in de Challenger Pro League hadden ze dit seizoen bij Beerschot niet gerekend, maar de ploeg fixte het wel, met heel beperkte middelen.

Dat succes had het voor een groot stuk te danken aan technisch directeur Gyorgy Csepregi die met bijzonder weinig middelen tot een kern samenstelde die aan de top van de competitie speelde.

Na de aandeelhoudersvergadering besliste Csepregi echter om de club te verlaten. Hij gelooft niet in de beloftes die United World deed richting volgend seizoen.

Nieuwe uitdaging

Hij stuurde begin deze week zijn ontslagbrief en zijn exit werd door de club aanvaard. Dat maakt de overgang naar de Jupiler Pro League er nog een pak moeilijker op voor Beerschot.

Ondertussen lijkt ook duidelijk dat Csepregi niet lang zonder een andere club zal zitten. En dat zal niet ver van Beerschot zijn. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is Csepregi al in beeld bij OH Leuven.

Er zouden al gesprekken aan de gang zijn tussen Csepregi en OH Leuven, zo voegt Tavolieri er nog aan toe.