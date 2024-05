Ploegmaat van Charles De Ketelaere denkt aan opvallende carrièreswitch

Atalanta speelt donderdagavond de Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen. Dit zal de club wel zonder zijn gebruikelijke kapitein, Marten de Roon, moeten doen.

Atalanta landde woensdag in Dublin. Enkele spelers en de coach gaven een persconferentie terwijl het team een laatste keer trainde in het Aviva Stadium.

Wie niet meetrainde, maar wel aanwezig was op de persbabbel, is Marten de Roon. De Nederlandse middenvelder reisde mee, maar zal vanwege een blessure niet meespelen.

"Ik voegde me bij de groep en ben hier gewoon om positieve vibes te brengen. Ik heb weer een grote glimlach op mijn gezicht zoals steeds. Het belangrijkste is dat we willen winnen. Of dat nu met of zonder mij is maakt niet uit", vertelde hij.

De Roon is ondertussen 33 jaar oud en begint ook al wat na te denken over zijn leven na zijn spelerscarrière. De Nederlander geeft toe dat hij het wel ziet zitten om coach te worden.

"Ik kan nog veel geven als speler. Natuurlijk denk je wel wat na over wat er na je carrière gaat gebeuren. Ik ben wel geïnteresseerd in het worden van coach, ik heb er ook al wat boeken over gelezen. Op dit moment ben ik wel enkele gefocust op het spelen."