Nicky Hayen moet bij Club Brugge één belangrijke beslissing nemen voor wedstrijd tegen Fiorentina: "We hebben de knoop al doorgehakt"

Club Brugge neemt het donderdagavond op tegen Fiorentina in de halve finales van de Conference League. Er blijft vooral één groot vraagteken rond de opstelling.

Club Brugge neemt het donderdagavond op tegen Fiorentina. Dé vraag die nu gesteld wordt is wie er in doel zal staan.

"Dat zul je morgen zien", vertelde Nicky Hayen op zijn persconferentie. Simon Mignolet is weer fit, maar Nordin Jackers doet het ook geweldig de laatste tijd.

"We hebben met beide doelmannen gesproken. We hebben de knoop al doorgehakt, maar we gaan de tegenstander nog een beetje in de war laten."

"Wat er gecreëerd is, is dat we nu met een luxeprobleem zitten. Zowel met doelmannen als met veldspelers. Dat betekent dat iedereen gewoon op een heel hoog niveau bezig is."

Veel wil Hayen er niet over kwijt. Vooral dan om de tegenstander niet wijzer te maken. "Op basis van bepaalde informatie is de keuze gemaakt. Maar als ik nu in een bepaalde richting ga, weet je de keuze al", besluit hij.