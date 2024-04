Geen Antwerp en... geen AC Milan: 'Mark van Bommel vertrekt en gaat volgend seizoen samen met schoonvader bij deze topclub aan de slag'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Is Mark van Bommel aan zijn laatste weken bezig bij Antwerp FC? De aanbiedingen voor de Nederlandse coach worden alvast concreet. Bovendien lijkt er een héél leuke uitdaging te komen.

Mark van Bommel werd de voorbije weken aan AC Milan gelinkt. Er waren wel degelijk gesprekken tussen de coach van Antwerp FC en I Rossoneri, maar op dit moment is er geen concrete aanbieding op komst.

Volgens de Nederlandse media ligt dat wel anders voor Feyenoord. De Rotterdammers zien Arne Slot volgens seizoen richting Liverpool FC verkassen. Van Bommel wordt steeds meer als hét alternatief gezien.

© photonews

Aanvankelijk waren er nochtans twijfels in de bestuurskamer van Feyenoord. Vooral het PSV-DNA van van Bommel zou een probleem kunnen worden voor de fanatieke achterban in De Kuip. Al lijkt Feyenoord daar een oplossing voor gevonden te hebben.

Bert Van Marwijk zou namelijk in een adviserende rol naast van Bommel geduwd worden. De schoonvader kan als schoonvader van van Bommel én voormalig coach van Feyenoord dé verbindende schakel worden.

Wie is volgend seizoen de coach van Antwerp FC?

Het lijkt er dus steeds meer op dat Antwerp FC op zoek moet naar een nieuwe coach. Al was van Bommel sowieso van plan om na dit seizoen te stoppen bij The Great Old. Vooral de extrasportieve perikelen én de schorsing van Marc Overmars doen hem twijfelen.