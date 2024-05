Een belangrijke hervorming om de kloof te verkleinen in de Premier League: het einde van de suprematie van de giganten?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Premier League zou een belangrijke hervorming kunnen ondergaan. Clubs zouden kunnen stemmen voor de invoering van een uitgavenplafond, dat van kracht zou worden vanaf het seizoen 2025-2026.

Het is een belangrijke maatregel die de komende jaren de Premier League zou moeten veranderen. Deze week hebben Britse media aangekondigd dat de clubs in de Premier League bijeenkomen om een uitgavenplafond in de Engelse competitie vast te stellen.

Dit "uitgavenplafond" zou de rendementslimieten vervangen die door de Premier League waren ingesteld en die Everton en Nottingham Forest hebben gedwongen punten in te leveren. Die clubs kwamen zo in degradatiegevaar. Clubs mogen gedurende een periode van drie jaar niet meer dan 105 miljoen pond verliezen.

Op weg naar een grote hervorming in de Premier League?

Deze maatregel, die nog verder zal worden verfijnd tijdens komende algemene vergaderingen, zou vanaf het seizoen 2025-2026 van kracht moeten worden.

Onder alle clubs in de Premier League zouden drie tegen deze hervorming hebben gestemd: de twee clubs uit Manchester, United en City, en Aston Villa. Chelsea zou daarentegen hebben gekozen voor onthouding.

Dit systeem zal worden beperkt tot vijf keer het bedrag dat de minst betaalde club ontvangt uit de drie tv-deals.