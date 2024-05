Voor Atalanta-coach Gasperini had de Europa League-finale al vroeger mogen beginnen: "Het blijft wachten"

Donderdagavond zal Atalanta het opnemen tegen Bayer Leverkusen in de finale van de Europa League. Atalanta-coach Gian Piero Gasperini heeft alles gedaan wat hij kon om voor te bereiden op de eerste Europese finale van zijn ploeg.

Mathematisch zeker zijn van Champions League-voetbal is erg leuk. Nu kunnen we ons gewoon focussen op de finale van donderdag.

"We leven positief naar de wedstrijd toe", begin Gasperini. "We hebben alles voorbereid wat we konden. Nu moeten we gewoon relaxed zijn. Het blijft wachten op de wedstrijd."

Geen Marten de Roon

Voor Marten de Roon zal het wat minder leuk zijn. Hij is meegereisd maar kan vanwege een blessure niet meespelen.

Een jammere zaak, beseft ook Gasperini. "Hij verdiende het om mee te spelen in deze finale, hij heeft al veel gegeven voor ons. Jammer dat hij er niet bij is."

Bayer Leverkusen schrikt af

Bayer Leverkusen heeft dit seizoen nog niet verloren... in geen enkele competitie. Er zal natuurlijk ooit een ploeg komen die hun reeks kan breken, Atalanta misschien?

"Hun statistieken spreken voor zich, maar in Italië en Europa kwamen we al tegen sterke tegenstanders tegen en we hebben ook veel vertrouwen", gaat de coach verder.

"Het is een zeer georganiseerde ploeg met heel wat topspelers. Ze hebben veel verschillende opties, vooraan en achteraan. Zowel het verdedigen lukt hen goed als het counteren."

Brandon Morren & Manuel Gonzalez