Xabi Alonso legt uit hoe het met Victor Boniface zit, die de laatste tijd heel wat minder minuten krijgt

Bayer Leverkusen staat donderdagavond oog in oog met het Atalanta van Charles De Ketelaere. De clubs nemen het tegen elkaar op in de finale van de Europa League.

Xabi Alonso staat op 42-jarige leeftijd voor de eerste keer als coach in een Europese finale. Als speler won hij de Champions League twee keer (Liverpool 04/05 en Real Madrid 13/14).

Eerste Europese finale als coach voor Xabi Alonso

Tegen Atalanta zal het niet gemakkelijk worden om meteen een trofee te veroveren. "Onder Gian Piero Gasperini heeft Atalanta een zeer duidelijke identiteit ontwikkeld in de laatste vijf jaar", erkent Xabi Alonso. "We kennen het team goed, het is een ploeg die zich blijft ontwikkelen."

"We hebben in Duitsland ook tegen zulke ploegen gespeeld, maar morgen gaat het vooral om mentaliteit. De spelers zitten nog steeds in die geweldige sfeer van de viering van de titel en daar willen we gebruik van maken", gaat hij verder.

Waar is Victor Boniface?

Victor Boniface heeft na zijn blessure nog niet te veel mogen spelen. Een Nigeriaanse journalist maakte zich zorgen over zijn landgenoot en liet dat duidelijk merken aan Alonso tijdens de persconferentie.

"Na zijn blessure neemt het allemaal wat tijd", antwoordde de Bayer Leverkusen-coach. "We hebben ook een heel brede kern en iedereen wil spelen. Maar ik ben erg blij met 'Boni'. We helpen hem goed."

Brandon Morren & Manuel Gonzalez