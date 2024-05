KV Mechelen haalt aanvaller weg bij RSC Anderlecht

Nassim Azaouzi gaf een tijdje terug al aan dat hij zou stoppen bij RSC Anderlecht. De aanvaller is er einde contract en kon dus ook al gaan spreken met andere ploegen. Heel wat teams hadden hem dan ook op de radar staan.

De 18-jarige spits heeft een mooi profiel voor veel clubs in België, waar hij zeker nog groeimarge en doorgroeimogelijkheden heeft. Het is uiteindelijk KV Mechelen dat aan het langste eind wist te trekken en hem gaat inlijven.

A new chapter begins today! I am extremely proud and honoured to announce that I have just signed for KV Mechelen. This is an important step in my career and I can't wait to give my all for this incredible club. Thank you to everyone who has supported and believed in me 🟡🔴 pic.twitter.com/tXOwDrwHtz