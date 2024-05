De teerling is geworpen: Pochettino weet waar hij zich mag aan verwachten

Mauricio Pochettino en Chelsea? Dat huwelijk is - zoals iedereen vooraf eigenlijk al wel had durven te vermoeden - op zijn einde gelopen. Beide partijen gaan in onderling overleg uit elkaar. Het nieuws is ondertussen ook officieel bevestigd.

De 52-jarige Argentijnse coach Mauricio Pochettino kwam in juli 2023 aan het roer van Chelsea, maar één teleurstellend seizoen later is hij alweer aan het einde van zijn verbintenis bij The Blues. En zo zal dus ook Roméo Lavia een nieuwe oefenmeester krijgen.

Mauricio Pochettino begon met de nodige adelbrieven aan zijn avontuur bij Chelsea, maar in de praktijk werd het opnieuw een zwak seizoen voor de Londenaars. Er werd heel veel geld in de club gepompt door de eigenaars.

Toch werd het niet meer dan een zesde plaats voor Chelsea. En dat was niet genoeg naar de zin van de club, die Mauricio Pochettino dus de laan uitstuurde. De coach zelf reageerde ook al kort op de zaak in een boodschap.

En nu naar Bayern? Kans lijkt klein

“De club staat er nu goed voor om de komende jaren vooruitgang te blijven boeken in de Premier League en Europa", aldus de Argentijn. Hij had nog een contract tot juni 2025 bij de Londenaars, maar er is dus vervroegd een einde gekomen aan het verhaal.

Mauricio Pochettino is een van de vele namen die al genoemd werd als mogelijke nieuwe coach van Bayern München. Nu is hij in principe vrij, al lijken ze in Duitsland ondertussen ook heel veel andere kandidaten te hebben.