Vanhaezebrouck merkt iets op over Hayen: "Normaal extra schorsing"

Nicky Hayen pakte in de wedstrijd van afgelopen weekend twee snelle gele kaarten na elkaar. Daardoor is hij geschorst voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Maar het had nog erger gekund, merkte Hein Vanhaezebrouck op.

Om te beginnen: het hele panel vond de uitsluiting van Nicky Hayen streng. Hier en daar werd al verwezen naar de zaak van Romeo Vermant, die bij Westerlo ook twee keer geel kreeg in vijf seconden van de arbitrage.

Maar de regels na een uitsluiting zijn wel duidelijk: een coach mag dan niet meer in de neutrale zone verschijnen. "Eens eruit, mag je er niet meer in", weet Hein Vanhaezebrouck. Die maakte dat in het verleden ook al mee.

© photonews

En Hayen ging wel degelijk mee in het feestgedruis na de wedstrijd, wat dus eigenlijk niet mag. "Normaal gezien kan je daar een extra sanctie voor krijgen", merkte Vanhaezebrouck met de glimlach op. Al zal het wel koelen zonder blazen.

Te zwaar voor de wasmand?

Dat Nicky Hayen niet op de bank zit tegen Cercle Brugge kan een nadeel zijn, al zien ze in Extra Time ook dat Jonckheere goed werk aan het verrichten is als assistent en het dus ook wel moet zien te kunnen rooien zondag.

Hayen zelf mag geen contact hebben, want dat wordt gecontroleerd. "In een wasmand zoals Mourinho? Bij Gent hebben ze daar ooit een mopje over gemaakt, maar ik heb het zelf nooit gedaan. Ze zouden me het stadion niet ingekregen hebben: te zwaar", kon er een lach af.