Club Brugge hoeft zich geen zorgen te maken: "Hoor enorm goeie dingen over hem"

Club Brugge moet nog één puntje halen zondag om een enorm titelfeest in gang te steken. De fans hadden er niet meer opgerekend. Om dat laatste punt te behalen kunnen ze wel niet rekenen op Nicky Hayen in de dugout.

Intussen weet iedereen wel dat Hayen geschorst is tegen Cercle Brugge na de twee gele kaarten die hij in Anderlecht kreeg van Erik Lambrechts. Daar was wel voldoende commotie over achteraf.

Hayen mag dus niet coachen. Wie wel dan? Michiel Jonckheere. De voormalige middenvelder van onder meer Club en Oostende zal de honneurs waarnemen tegen de stadsrivaal.

Iets om je zorgen over te maken? Volgens Hein Vanhaezebrouck, die gisteren te gast was in Extra Time, absoluut niet. De coach van Gent weet dat Club in goeie handen is.

"Van de mannen die Jonckheere goed kennen, hoor ik enorm veel positieve dingen over. Echt waar. Dus ik denk dat hij wel in staat moet zijn om over te pakken", aldus Vanhaezebrouck.

Jonckheere, die samen met Kurt Bataille ook al even overnam in Oostende, was coach van de U18 van blauw-zwart, maar moest ook de staf van Hayen gaan versterken toen die overnam.