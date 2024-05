Verschillende spelers stonden op bij KAA Gent, verrassende speler wordt geroemd door de analisten

KAA Gent is al eventjes zeker van de winst in de Europe Play-off. En dus kan het met een gerust gemoed uitkijken naar de tegenstander in de strijd om een Europees ticket. Dat wordt Cercle Brugge, of toch nog KRC Genk. Coach Vanhaezebrouck is alvast blij met de gang van zaken.

"Als je de play-offs begint met één puntje voorsprong en je bent op drie wedstrijden van het einde al zeker van de eindwinst? Dan heb je het gewoon goed gedaan", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse bij Extra Time.

"Het kon niet vroeger dan we hebben gedaan, dus we mogen daar fier op zijn. Verschillende mensen zijn opgestaan tijdens de play-offs, waardoor we het onszelf makkelijker hebben gemaakt. We verloren slechts één keer in die zeven wedstrijden, en dat had op Leuven niet gehoeven."

Verschillende spelers stonden op bij KAA Gent

Bij de sterkhouders zag Filip Joos onder meer Fernandez-Pardo, maar Vanhaezebrouck pikte meteen in: "En Gandelman zeker ook, als je ziet hoeveel goals en assists die de laatste tijd gemaakt heeft. En er zijn nog spelers."

© photonews

"Of het ook op een niveautje hoger kan als het er echt toe doet? Dat zullen we zien in de barragematch dan", aldus nog Vanhaezebrouck. Waarop Wesley Sonck toch wel wat lof wilde gooien richting Matias Fernandez-Pardo.

"Zijn snelheid is ongelooflijk", aldus Wesley Sonck in zijn analyse. "Hij denkt heel goed en reageert heel goed." Benieuwd hoever de carrière van de jonge Buffalo zal reiken. De analisten en Vanhaezebrouck geloven dus alvast in hem.