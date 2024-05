16-jarig toptalent geeft visitekaartje af met heerlijke assist: "Ik was eventjes in shock"

Konstantinos Karetsas, onthoud de naam, want je zal nog veel van hem horen. Hij is 16 jaar en zorgde in zijn debuut bij Genk onmiddellijk voor een heerlijke assist.

Dat Genk met 1-0 won tegen Antwerp, is mede dankzij een assist van Karetsas. "Toen ik de bal kreeg had ik Andi al gezien. Ik wil de spelers eerst naar mij lokken door te versnellen in de ruimte en dan kwam Zeqiri vrij en ik kon hem lekker inspelen en hij maakte die goed af."

"Na de assist voelde ik me goed in mijn vel en vanaf dat moment kon ik spelen zoals ik met het beste voel. Ik ben blij met de prestatie van mezelf. Of ik volgende match opnieuw zal mogen starten hangt af van de coach."

Zijn eerste basisplaats bij KRC Genk kwam nochtans als een verrassing. "Ik wist twee dagen dat ik ging starten, de coach vertelde het me op training en ik was wel eventjes in shock. Ik had wel graag minuten gemaakt want ik heb al wel wat op de bank gezeten, maar een basisplaats had ik niet verwacht."

Het is duidelijk dat Karetsas heel wat talent heeft en een actie uit de schoenen kan schudden. "Ik ben heel aanwezig, ik heb nooit schrik om de bal te vragen. Dat is een kwaliteit van mij. Ik denk dat het heel belangrijk is om spelers in de ploeg te hebben die de bal durven vragen."

De ochtend na zijn debuutwedstrijd moet Karetsas alweer naar school, maar zijn visitekaartje heeft hij afgegeven in de Jupiler Pro League. Tegen Union opnieuw een basisplaats? "Ik ben heel blij met het vertrouwen dat Genk en de coach in mij hebben."