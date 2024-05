Geeft Anderlecht de titel op? 'Belangrijke beslissing over Lotto Park genomen'

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Een week geleden was er nog veel geloof in de titel bij RSC Anderlecht. Winst tegen Club Brugge had hen dan ook héél ver gebracht. Maar ondertussen is de zaak helemaal gekeerd. En dat zorgt voor andere problemen van praktische aard.

RSC Anderlecht had vorige week de champagne voor de zekerheid al koel gezet, want als ze wonnen van Club Brugge en Union SG won niet van Cercle Brugge, konden ze de titel meteen vieren. Een week later ziet alles er anders uit.

Meer zelfs: in de huidige constellatie heeft Club Brugge aan een puntje tegen Cercle Brugge al genoeg om de titel te vieren. En als Union SG wint, dan kan Anderlecht zelfs bij een nederlaag van blauw-zwart ook nog geen kampioen worden.

© photonews

En dus gaan de titelplannen nu de koelkast in. Normaal gezien werd de wedstrijd tegen Antwerp op groot scherm uitgezonden in het Lotto Park - zodat er daarna een eventueel feest kon losbarsten in het eigen stadion.

Geen groot scherm

Volgens Het Nieuwsblad is het groot scherm ondertussen echter al geannuleerd. Daarmee lijkt het erop dat paars-wit vooral niet te veel ontgoochelde supporters op zijn veld wil - al is in het voetbal nog steeds alles mogelijk.

Ook wij tekenen zondag present in het Dudenpark, Jan Breydel en op De Bosuil. Blijf dus van alle ontwikkelingen op de hoogte - wie weet spookt het ook net als vorig seizoen opnieuw op diverse velden en komt er alsnog een feestje in Anderlecht.