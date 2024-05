Geen goed nieuws voor Club Brugge: deze trainer mogen ze van hun lijstje schrappen

Je zou er in alle euforie niet meer aan denken. Maar Club Brugge heeft voor volgend seizoen nog geen trainer.

Club Brugge ontsloeg op het einde van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League Ronny Deila. Hij werd tijdelijk vervangen, tot het einde van het seizoen klonk het toen, door Nicky Hayen.

Karel Geraerts was meteen de topkandidaat om Deila volgend seizoen te doen vergeten. Hij ligt echter nog een seizoen onder contract bij Schalke 04, waardoor het weer geen goedkope oplossing zou worden voor Club Brugge.

Ook de naam van Ruud Van Nistelrooy viel al meerdere malen, maar nu Club Brugge zo’n schitterende play-offs gespeeld heeft is bij de supporters meer en meer te horen dat Nicky Hayen aan boord moet blijven.

Versterkingen

Pas na de play-offs echter zitten beide partijen samen. Ondertussen laat Karel Geraerts in BILD weten dat hij nog een seizoen aan boord blijft bij Schalke in de tweede Bundesliga. Na een gesprek met het bestuur van de club had hij wat bedenktijd gevraagd om alles op een rijtje te zetten.

Hij wou alles met zijn familie bespreken, zo klonk het toen. “Ik heb een contract tot 2025. Ik ben heel gelukkig hier - we zien elkaar weer op 24 juni!”, vertelde hij aan BILD. Dat is het moment dat de voorbereiding voor volgend seizoen van start gaat.

Geraerts stelde wel zijn eisen. “Ik heb suggesties gedaan over welke posities we met welke spelers konden versterken. Ik heb telkens drie of vier namen genoemd”, voegt Geraerts er nog aan toe.