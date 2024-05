Club krijgt de titel zeker niet cadeau: Cercle waarschuwt blauw-zwart voor de Brugse derby

De Brugse derby van komende zondag wordt er een met een hoge inzet. Club Brugge kan de titel pakken, maar bij Cercle Brugge gaan ze het de buren niet zomaar cadeau doen.

Door de zege van Racing Genk tegen Antwerp van maandag moet Cercle Brugge nog vol aan de bak op de slotspeeldag van de Champions' Play-offs. Ze zakten naar de vijfde plaats en hebben nog punten nodig.

Stadsgenoot Club Brugge heeft echter ook nog minstens één punt nodig om de titel te pakken. Het belooft dus een stadsderby te worden met heel veel inzet voor zowel Club Brugge als Cercle Brugge.

Cercle Brugge klaar voor Brugse derby

Bij Cercle Brugge zijn ze niet van plan om Club zomaar de titel te gunnen. "We willen er voluit voor gaan. Voor onze supporters en ook de geschiedenis van Cercle zou Europees voetbal een grote stap zijn", zegt Christiaan Ravych.

"We gaan deze week nog meer gefocust zijn, het is money time", ging hij nog verder. Ook kapitein Thibo Somers heeft vertrouwen voor de Brugse derby. "We hebben al bewezen tegen Club Brugge wat we kunnen dit seizoen."

Drie keer eindigde de Brugse derby dit seizoen al op een gelijkspel. Ten slotte kijkt ook Miron Muslic uit naar zondag. "Het is een geweldige uitdaging voor ons. We kijken echt uit naar de Brugse derby."