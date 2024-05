Belgische coach - ongewenst in eigen land - verlengt contract bij ploeg waar hij een held werd

Peter Maes heeft met Willem II het quasi onmogelijke bewerkstelligd. Hij loodste hen vanuit een verloren positie naar de titel in de Nederlandse tweede klasse. Zijn contract liep slechts tot het einde van het seizoen, maar dat werd nu verlengd.

Maes verlengde zijn contract in Tilburg tot 2026. Een terugkeer naar België zat er immers niet meteen in, want na Propere Handen is Maes eigenlijk persona non grata in zijn vaderland. Maar bij Willem II wordt hij wel op handen gedragen.

"Ik heb de club en de stad in korte tijd in mijn hart gesloten", zegt Maes op de clubwebsite zelf over zijn verlenging. "Het vertrouwen dat ik voel van alle Willem II’ers doet mij uitermate goed en daarvoor ben ik ze zeer dankbaar. Ik blijf daarom ook graag langer verbonden aan deze mooie club."

Het is de nieuwe Belgische technisch directeur Tom Caluwé die meteen de belangrijke beleidsbeslissing erdoor kon krijgen. "Op mijn eerste werkdag was mijn taak bij de club duidelijk: Peter aan de club verbonden houden."

"Onmiddellijk na bekendmaking van mijn aanstelling heb ik daarom Peter gebeld om de gesprekken te starten. Het is geweldig wat de spelers en stafleden onder zijn leiding hebben gepresteerd."

"Met Maes als hoofdtrainer is de belangrijkste vacature binnen de club ingevuld en hebben we de juiste persoon om komend seizoen verder te bouwen aan de sportieve prestaties van de club. De volgende stappen zijn de gesprekken met de overige stafleden en uiteraard het vormgeven van een kwalitatieve selectie voor de Eredivisie."