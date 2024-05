Patrick Goots ziet het wel zitten met deze nieuwe trainer voor KV Mechelen

Volg KV Mechelen nu via WhatsApp!

Als de geruchtenmolen klopt, is Carl Hoefkens dé topkandidaat om straks trainer te worden bij KV Mechelen. Volgens analist Patrick Goots een goeie keuze van Malinwa.

De 45-jarige Hoefkens heeft een contractvoorstel gekregen van KV Mechelen en bekijkt dat nog. Patrick Goots meent alvast dat hij de juiste man is. "Ik denk dat Carl op korte tijd bewezen heeft dat hij uit het goede trainershout gesneden is", aldus Goots in GvA.

"Het voetbal en de resultaten met Club Brugge in de Champions League-campagne van 2022, mét een overwintering op het kampioenenbal, waren spraakmakend."

"De keuze voor Standard, waar hij ontslagen werd, was een ongelukkige misstap. ‘t Is er na zijn vertrek niet op gebeterd in Luik, integendeel. Onder Ivan Leko ging het van kwaad naar erger. Dat valt Hoefkens noch Leko te verwijten.”

En Hoefkens hoeft niet van nul te beginnen, want Besnik Hasi heeft een stevige basis gelegd. “De financiële mogelijkheden Achter de Kazerne zijn inderdaad beperkter, wat niet wil zeggen dat Mechelen geen stevige ploeg op de been kan krijgen."

"Iemand als Hoefkens, een trainer vol temperament en met een ongelofelijke winnaarsmentaliteit, moet in staat zijn om, net als Hasi, het vuur erin te krijgen."