"Dan is er toch iets mis": hoe Blessin de Champions League gebruikte als motivatie bij Union

Union heeft de titel niet meer in eigen hand, maar kan wel nog altijd de Champions League halen. Het moet op de slotspeldag dan even goed doen als Anderlecht.

Union heeft in de stand nog altijd een half puntje meer dan Anderlecht in de stand door de halvering van de punten. Bij een gelijk aantal punten had Union sowieso het voordeel door hun eerste plaats in de reguliere competitie.

Een zege tegen Racing Genk levert Union dus altijd de tweede plaats en de voorrondes van de Champions League op. Als de vrienden van Cercle Brugge dan ook nog eens winnen tegen Club Brugge, is zelfs de titel nog binnen.

Champions League als motivatie

Dat Union na twee keer de groepsfase in de Europa League deze keer de Champions League halen. Alexander Blessin gebruikte dat ook als motivatie tijdens de rust tegen Cercle Brugge, toen het 1-1 stond.

"Cercle speelt voor een ticket in de Europa League, terwijl wij spelen voor een Champions League-ticket. Hoe kan het dan dat zij de zege liever willen dan wij? Dan is er toch iets mis", gaf Blessin achteraf toe.

Door de hervorming van de Champions League staan er volgend seizoen ook acht in de plaats van zes 'groepswedstrijden' op het programma. Nadeel is wel dat er geen vangnet meer is naar de Europa League.