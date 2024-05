Niet het afscheid dat hij verdiend heeft, maar... fans willen Ritchie De Laet nog stevig in de bloemetjes zetten

Antwerp heeft maandag voor de 8e keer in 9 wedstrijden verloren op het veld van Racing Genk (1-0). Ritchie De Laet raakte geblesseerd en ziet zo een fantastisch afscheid op het veld in het water vallen komende zondag.

Terwijl we de 70e minuut naderden, probeerde Ritchie De Laet een bal te onderscheppen met zijn hoofd. De rechtsback kwam echter slecht neer en verdraaide daarbij zijn knie.

De beelden zijn angstaanjagend om te zien. De pijn dwong De Laet om het veld te verlaten. Na de pijn en zich bewust van het feit dat dit waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd was voor de Great Old, kon hij zijn tranen niet bedwingen.

Het rampzalige seizoen van Antwerp... en van Ritchie De Laet

Antwerp heeft een vrij bijzonder seizoen meegemaakt. Na de dubbel van beker en kampioenschap vorig seizoen, voldeed de Great Old niet aan de verwachtingen en groeiende ambities.

Gekwalificeerd voor de groepsfase van de Champions League, konden de Antwerpenaren in verschillende matchen niet standhouden, maar ze hadden meer kunnen pakken dan de laatste plaats in hun groep. Toch zal de (enige) overwinning op FC Barcelona op de laatste speeldag in herinnering blijven.

In de competitie begon The Great Old de Play-offs met de status van een potentiële Europese kandidaat... zelfs als een mogelijke titelpretendent. Na 8 nederlagen in de eerste 9 wedstrijden komen ze echter verre van de verwachtingen. Antwerp stortte ook in tijdens de Belgische bekerfinale, met een sombere vertoning tegen Union.

Verschillende spelers presteerden over het algemeen dit seizoen niet op het niveau van Antwerp. Anderen, zoals Ritchie De Laet, kregen niet altijd de kans. De 35-jarige rechtsback begon het seizoen als basisspeler, maar raakte geblesseerd in januari. Uiteindelijk miste hij bijna 3 maanden competitie dit seizoen.

Zijn twee blessures hebben ervoor gezorgd dat hij slechts 15 reguliere competitiewedstrijden heeft gespeeld. In zijn afwezigheid leed Antwerp verschillende belangrijke nederlagen.

Het gemiste afscheid van een symbool

Deze nieuwe blessure zal De Laet waarschijnlijk van het veld houden in de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Anderlecht. Zijn laatste als Antwerp-speler ook.

Zijn contract loopt af in juni. Op 35-jarige leeftijd kan het zelfs een kwestie zijn van helemaal te stoppen. Zeker als die knieblessure hem maanden van de velden zou houden. De fans van Antwerp zijn echter niet van plan hun clublegende zomaar te laten vertrekken en plannen nog een afscheid zoals Faris Haroun er één kreeg.

De Laet is een symbool van de club. Hij begon zijn carrière in Antwerpen voordat hij in 2007 naar Stoke City vertrok. Na vele omzwervingen bij Engelse clubs keerde hij in januari 2018 terug naar de Great Old - het jaar na de promotie naar de Pro League - als voormalige Rode Duivel, in eerste instantie op huurbasis van Aston Villa.

Hij keerde definitief terug in de zomer van 2019. Bij Antwerp speelde De Laet in totaal 213 wedstrijden, zijn hoogste aantal in zijn carrière. Hij is een van de sterkste symbolen van de wederopstanding van stamnummer 1.

Zoals de vlaggen met zijn beeltenis aantoonden in het stadion afgelopen maandag ("Come on Ritchie De Laet"), is De Laet geliefd bij Antwerp. Zijn vertrek, net als dat van Mark van Bommel, is een extra teken dat de club aan het einde van een cyclus is...