🎥 In het spoor van Antwerp of zelfs Mechelen? Club Brugge heeft afspraak met de geschiedenis

Terwijl de play-offs op volle toeren draaien, is er op donderdagavond nog eens een heel bijzondere wedstrijd. Club Brugge neemt het namelijk op tegen Fiorentina in de halve finales van de Conference League. Na de heenwedstrijd liggen er nog steeds mogelijkheden voor blauw-zwart.

De voorbije jaren haalden diverse Belgische ploegen al eens de kwartfinale van een Europese Beker. Gent sneuvelde toen tegen West Ham United. Ook Anderlecht, Union en nog niet eens zo lang geleden ook Club Brugge toonden al mooie dingen. Toen sneuvelden ze uiteindelijk in Oekraïne.

Tegen PAOK Saloniki is het deze keer wél gelukt voor de Bruggelingen om door te stoten naar de halve finales. En dat was qua Belgische ploegen al geleden van 1993. Toen was het Antwerp die voor het laatst een Belgische ploeg bij de laatste vier wist te krijgen. The Great Old haalde toen zelfs de finale op Wembley.

Er liggen zeker mogelijkheden voor blauw-zwart tegen Fiorentina. In de kwartfinales maakten de Italianen geen al te grootse indruk tegen Viktoria Plzen. Een Europese finale hoort dus echt wel tot de mogelijkheden dit seizoen.

Fiorentina is het nummer acht uit de Serie A en lijkt de Conference League nodig te hebben om een Europees ticket af te dwingen. De kloof met Atalanta op plaats zes is bijvoorbeeld al zeven punten, toch een stevige slok.

Een extra Europees ticket voor Jupiler Pro League?

En wat als Club Brugge de Conference League wint? We hadden het enkele weken geleden nog over een doemscenario waarbij de derde uit de competitie mogelijk géén Europees speelt, maar het zou ook helemaal anders kunnen lopen: even was er hoop op een extra ticket.

Alleen lijkt blauw-zwart zich via de competitie ook al te gaan kwalificeren voor minstens de Europa League en mogelijk zelfs de Champions League. Daardoor lijkt er alsnog geen extra Europees ticket aan te komen.

Als Club Brugge het zou weten zien te flikken, dan zou dat de dertiende keer zijn dat een Belgische ploeg een Europese finale weet af te dwingen. Anderlecht bereikte eerder al zeven keer de finale, Club Brugge al twee keer en Standard, KV Mechelen en Antwerp haalden elk één finale.

De laatste keer dat er een Belgische ploeg de finale haalde was dus zoals hierboven al gezegd in 1993. Toen was Parma met 3-1 te sterk voor Antwerp. Enkele jaren daarvoor verloor Anderlecht ook al in Europacup II van Sampdoria.