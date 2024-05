Vital Borkelmans komt met heel belangrijk advies voor Club Brugge met oog op absolute topper tegen Anderlecht

Club Brugge neemt het zondag op tegen Anderlecht. Paars-wit kan mogelijk al kampioen spelen in eigen huis als het wint en als het resultaat van Cercle-Union voor hen meezit.

Maar dat wil Club Brugge natuurlijk niet laten gebeuren. Blauw-zwart maakt zelf ook nog heel wat kans op de landstitel, maar dan moet het wel een goed resultaat neerzetten in het Lotto Park.

Bij Club Brugge kan er heel wat geschoven worden in het basiselftal. Op het middenveld wordt het nog afwachten of coach Nicky Hayen voor Vetlesen, Nielsen of Odoi kiest.

Vital Borkelmans weet wel wat hij zou doen. "Ik zou hier vol voor Odoi kiezen. Chapeau voor hoe hij dat daar in die laatste matchen gedaan heeft. Simpel inspelen, altijd aanspeelbaar. Hij maakt het niet moeilijk", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

Hij komt ook nog met een tip voor Club Brugge. "Ik zou zondag hoge druk proberen spelen op Anderlecht, want dat verdragen ze niet goed. In de omschakeling hebben ze ook niet de snelle mannen voorin. Odoi is daarvoor de juiste man op het middenveld."

"Ik heb Nicky Hayen hoog zitten en hoop dat ze met hem doorgaan, maar die wissels heb ik niet goed begrepen. Sabbe naar de kant en Odoi weg uit het middenveld, dat had ik niet gedaan. Hetzelfde gevoel had ik bij de inbreng van Zinckernagel op het middenveld tegen Fiorentina", besluit Borkelmans.