Het is officieel: Koen Casteels verlaat Europa en maakt een winstgevende keuze

Volg België nu via WhatsApp!

Aan het einde van zijn contract bij Wolfsburg had Koen Casteels zijn vertrek al aangekondigd en er werd verwacht dat hij zou tekenen in Saoedi-Arabië. Het is nu officieel.

Koen Casteels heeft zijn keuze gemaakt. Op 31-jarige leeftijd verlaat de doelman niet alleen Wolfsburg, maar ook Europa: hij heeft officieel getekend bij Al-Qadsiah, kampioen van de Saudische tweede divisie en gepromoveerd naar de Saudi Super League. Hij heeft een contract voor drie seizoenen getekend, tot 2027. Casteels was een van de doelwitten van RSC Anderlecht in geval van een vertrek van Kasper Schmeichel, maar al snel bleek de Rode Duivel te duur te zijn voor Jesper Fredberg op salarisgebied. Na 9 seizoenen bij Wolfsburg vertrekt Koen Casteels gratis en verlaat hij voor het eerst in zijn carrière Europa. Dit is de vijfde club in de carrière van Casteels, na Genk, Hoffenheim, Werder Bremen en Wolfsburg. De nummer 1 van de Rode Duivels op het EK 2024 speelde bijna 300 wedstrijden in de Bundesliga tijdens zijn periode daar. كوين كاستيلس ???

"مسيرة أمــان " ?#القادسية pic.twitter.com/SzAlNQePTx — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) June 10, 2024