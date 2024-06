Kompany heeft eerste transfer beet, maar Bayern moet diep in de zakken tasten voor sleutelpositiespeler

Vincent Kompany is bezig zijn kern voor volgend seizoen samen te stellen. De nieuwe manager van Bayern München gaf groen licht voor de transfer van de Portugees Joao Palhinha. De middelen die Bayern ter beschikking heeft zijn uiteraard iets groter dan bij zijn vorige clubs.

Bayern had een nieuwe verdedigende middenvelder nodig en daarvoor werd João Palhinha opnieuw aangeduid als de gewenste aanwinst. Bayern probeerde de 28-jarige Portugees ook vorige zomer al weg te kapen bij Fulham, maar vond toen geen akkoord met de Engelsen.

Kompany gaf alvast zijn zegen voor de transfer. Alleen dreigen de onderhandelingen opnieuw zeer moeilijk te worden. Fulham zou een eerste bod van 35 miljoen euro afgewezen hebben. Het prijskaartje werd eerst op 70 miljoen geraamd, maar Fulham zou nu toch bereid zijn om 45 miljoen te aanvaarden.

Palhinha wil zelf graag naar Beieren afreizen en had vorig seizoen al een persoonlijk akkoord met de Duitse topclub. Opvallend trouwens: Rode Duivel Amadou Onana werd ook genoemd als mogelijk alternatief voor Palhinha.

De Portugees hoopt dat de transfer voor het EK nog rond is. De verdedigende middenvelder is daarmee de eerste versterking van Bayern onder de nieuwe coach Vincent Kompany. Palhinha kan een contract voor vier of vijf jaar tekenen in de Duitse stad.

Het wordt spannend om te zien hoe deze transfer zich zal ontwikkelen en welke rol Palhinha zal spelen in het team van Kompany. De verwachtingen zijn hooggespannen en het succes van deze transfer kan een belangrijke eerste stap zijn in de nieuwe era van Bayern München onder leiding van Vincent Kompany.