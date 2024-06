Eersteklasser hervatte vandaag al de trainingen voor loodzware opdracht: "Achttal transfers"

Volg FCV Dender EH nu via WhatsApp!

Het EK moet nog beginnen en de eerste eersteklasser heeft de trainingen al hervat. Promovendus FCV Dender blies vandaag verzamelen. Nieuwe coach Vincent Euvrard beseft immers dat hij met zijn ploeg de verwachtingen zal moeten overtreffen om in 1A te blijven.

Euvrard kon de promotie niet afdwingen met Zulte Waregem, maar kreeg na het vertrek van Timmy Simons een kans bij Dender. En die gaan met veruit het kleinste budget van de reeks de concurrentie aangaan om te overleven in 1A.

"Het klassement is niet altijd evenredig met het budget. Ik geloof in de overlevingskansen", zei Euvrard aan Het Nieuwsblad op de eerste training. "Ik koester het volste vertrouwen in sportief manager Julien Gorius."

"Slimme transfers realiseren wordt de boodschap. Spelers die onder de radar van de topclubs blijven of FCV Dender als springplank zien naar hogerop vormen de target."

Intussen heeft Dender met rechtsachter David Hrncar al een eerste transfer binnen. Maar er zullen er nog moeten volgen, want doelman Xavier Gies, Olivier Myny en Nicolas Rajsel hun aflopend contract wordt niet verlengd.

“We hebben nood aan een achttal versterkingen waaronder twee doelmannen”, beseft Euvrard, die met Frédéric Stilmant zijn vertrouwde T2 van bij Zulte Waregem naast zich krijgt. Physical coach Damien Broothaerts daarentegen volgde Timmy Simons naar KVC Westerlo.