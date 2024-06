Anderlecht komt met geweldig nieuws op financieel vlak: "Beter dan ons laatste CL-jaar"

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Het is geen geheim dat Anderlecht heel zware financiële jaren gehad heeft. Zonder de inbreng van Marc Coucke had de club op apegapen gelegen. Maar daar is stilaan verandering in aan het komen nadat de nieuwe bewindsploeg de tering naar de nering zette.

Op de Fan Council gaf CEO Non Sports, Kenneth Bornauw, een overzicht van hoe de financiën evolueren. "De balans tussen omzet en netto inkomsten zit veel beter dan voorgaande jaren. Na een aantal jaren van zware verliezen (meer dan 30 milj verlies) sloten we vorig seizoen af met een verlies van 5,9 miljoen euro", gaf hij mee. "Dit seizoen gaan we met positieve cijfers afsluiten - en dat in een jaar zonder Europees voetbal. Het zijn betere cijfers dan het seizoen waarin we voor het laatst Champions League speelden." Er zijn veel initiatieven genomen bij Anderlecht om de kosten naar beneden te halen en de opbrengsten te verhogen. "We zijn aan de basis een veel gezondere club geworden dan de voorbije jaren", haalde Bornauw aan. Dat moet de komende jaren doorgetrokken worden. Anderlecht gaat op sportief gebied geen transfers met megalonen meer doen. "Ook de vooruitzichten zien er goed uit, met volgend seizoen Europees voetbal." Al zullen er ook inkomsten van transfers moeten komen. Zeno Debast staat al op het punt te vertrekken en Jesper Fredberg zal er nog een aantal moeten verkopen. "Qua inkomende transfers moeten we altijd eerst verkopen, dat is bij iedereen zo. Maar er is een goed akkoord met de Raad van Bestuur over het herinvesteren van winsten bij verkoop na een bepaald bedrag."