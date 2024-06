Deze Belgische connectie gaat brokken maken op het EK: "Als we de instructies van de coach respecteren..."

België had niet al te veel moeite tegen Luxemburg (3-0). Het team blijft werken aan zijn automatismen voor het EK.

Zijn transfer naar Manchester City heeft onvermijdelijk zijn duo met Kevin De Bruyne in de schijnwerpers gezet: het gevaar van Jérémy Doku om ruimtes op te slokken in één-tegen-één situaties kan behoorlijk gevaarlijk zijn met KDB om hem de ruimte in te lanceren. Maar zowel op als naast het veld vormt de Citizen ook een zeer gevaarlijke combinatie met Romelu Lukaku.

Het tweede doelpunt van Big Rom heeft dat opnieuw bewezen: in één actie kan Doku zijn verdediger achterlaten en Lukaku blindelings in het strafschopgebied vinden. Zelfs al heeft de Luxemburgse verdediging het vaak goed gedaan.

"Dit team boekt vooruitgang, er zullen nog wat trainingen nodig zijn, niet alles was perfect, maar mentaal zijn we er al klaar voor. We speelden tegen een laag blok, we zullen dat misschien op het EK ook tegenkomen, het was een goede voorbereiding: we vonden het juiste moment om aan te vallen," verklaart Doku.

Jérémy Doku enthousiast

Hij bevestigt dat het team elkaar steeds beter begrijpt: "We vinden elkaar goed op het veld, we leren van onze fouten, het is een mooie overwinning. Als we de aanwijzingen van de coach opvolgen, kunnen we hele mooie dingen bereiken."

De voorbereiding en testperiode zijn dus afgelopen, nu is het tijd om dit alles te bevestigen, met de eerste wedstrijd op 17 juni tegen Slowakije.