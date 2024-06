Rode Duivel die meer zijn ogen dan zijn benen zal moeten gebruiken tijdens EK: "Geen moment spijt gehad"

Volg Belgiƫ nu via WhatsApp!

De 90 minuten vorige woensdag deden hem deugd. Tegen Luxemburg zat Arthur Vermeeren wel de hele match op de bank toe te kijken, maar dat zal waarschijnlijk ook zijn lot worden voor het EK. Al is hij klaar als de bondscoach toch onverwacht beroep doet op hem.

Voor de plaatsen op het middenveld is Vermeeren misschien zesde keuze. Er zal dus al heel wat moeten gebeuren vooraleer hij daar zijn kans krijgt tijdens het toernooi. Maar dat kan hem niet veel schelen aangezien hij toch niet gedacht had erbij te zijn.

Bij Atlético Madrid kreeg hij heel weinig speeltijd. Terwijl hij bij Antwerp voor Nieuwjaar alles speelde, was het bij Atlético vooral leren. Ook de taal, want trainer Diego Simeone heeft niet de gewoonte om zich aan te passen. Vermeeren moet het allemaal in sneltempo oppikken.

"Maar ja, ik zou de stap opnieuw zetten mocht ik het mogen overdoen, honderd procent zeker", zei hij zonder enige aarzeling. "Dat ik weinig zou spelen, zat erin. Ik heb wel voor zes jaar getekend met een optie op een zevende. Dit is een leerproces."

In ieder geval lijkt hij volgend seizoen wel volop zijn kans te krijgen, want tegen het einde van de competitie begon Simeone hem weer te gebruiken. "Alles valt op zijn plaats stilaan", gaf hij aan. "Madrid is geen moeilijke stad om je te settelen", lachte hij.

"Ik kwam op het einde van het seizoen in aanmerking om meer te spelen. Dat is mijn ambitie. Ik ben het voorbije half jaar sterker geworden, het is niet dat ik niks gedaan heb. De trainingen zijn van een hoog ­niveau. Ik heb vooruitgang ­geboekt, ook mentaal."