Antwerp en Union hebben de sleutel in handen voor nieuwe Belgenmop: nummer 3 niet naar Europa, maar pakweg 5, 6 en 7 wel?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De strijd om de Europese tickets in de Champions' Play-off zou nog iets héél erg bijzonder kunnen gaan worden. Er is een scenario mogelijk waarbij het nummer drie uiteindelijk géén Europees voetbal zou gaan spelen.

Normaal gezien speelt het nummer vier uit de Champions' Play-off de barrages tegen de winnaar van de Europe Play-off voor het laatste Conference League-ticket. Mogelijk zou dat dit jaar wel eens anders kunnen gaan zijn.

De top-2 is zeker van de Champions League en de voorrondes van de Champions League, daarna wordt het een moeilijker verhaal. Union SG is namelijk ook al zeker van een Europees ticket als winnaar van de reguliere competitie.

Dat is het laagste Europese ticket. En ook de bekerwinnaar moet een ticket krijgen, net als de winnaar van de barrages tussen de Champions' Play-off en de Europe Play-off dus. Zij krijgen het andere Conference League-ticket.

Nummer drie niet naar Europa?

Als Antwerp echter de Beker van België kan winnen en zo een Europees ticket afdwingt én Union SG nog uit de top-3 zou vallen, dan is het plots het nummer drie dat de Europese barrage moet spelen tegen vermoedelijk Gent, Mechelen of STVV. Dat heeft Het Laatste Nieuws ontcijferd.

Wordt die wedstrijd verloren, dan zou het zomaar kunnen dat de nummers 5, 6 en 7 uit de Belgische competitie wél naar Europa mogen en het nummer 3 niet. Een nieuwe Belgenmop in wording, of kan Union alsnog een (beter) Europees ticket vrijwaren via de play-offs?