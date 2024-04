Wordt Club Brugge het kind van de rekening op de Bosuil? "Het zal niet met de handrem op zijn, geloof mij!"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Afgaande op de twee wedstrijden van vorige week ziet het er niet goed uit voor Antwerp in de bekerfinale. Analist Patrick Goots meent dat de enige remedie een sterke prestatie tegen aartsvijand Club Brugge is.

Mark van Bommel zei al verschillende keren dat die twee confrontaties tegen Union niets betekenen voor de wedstrijd van volgende week donderdag. “De bekerfinale is een duel dat op zichzelf staat. En dat klopt ook”, zegt Goots in GvA.

“In zo'n finale, in een totaal andere atmosfeer, kan je deze situatie helemaal omdraaien. Máár: dan moet het in de hoofdjes wel goed zitten. Ik ben zelf lang genoeg voetballer geweest. Die vele nederlagen - nu al vijf in zes wedstrijden - komen hard aan en neem je ontegensprekelijk mee.”

Dit weekend komt blauw-zwart op bezoek in de Bosuil. Dat is toch een wedstrijd waar normaal gezien de vonken vanaf moeten schieten. “Daarom heeft Antwerp nu nood aan een referentiematch, thuis tegen Club Brugge."

"Het is een afspraak die de supporters sowieso hoog in het vaandel dragen. Zij zullen hun spelers meer dan ooit op scherp zetten. Het zal niet met de handrem op zijn, geloof mij.”

Antwerp heeft de vertrouwensboost broodnodig. “Als je een goede prestatie aflevert tegen dé topfavoriet voor de titel, dan kan Antwerp vier dagen later alsnog met vertrouwen naar Brussel afzakken. Dat is uiteindelijk waar het momenteel aan ontbreekt. Nu lijkt het alsof deze ploeg niet kan voetballen en dat is natuurlijk helemaal niet zo.”