'Franse club komt nu ook bij JPL-coach uit als opvolger van Will Still'

Will Still werd begin mei ontslagen door Stade de Reims. Nu het seizoen in de Ligue 1 voorbij is, zal de club uit de champagnestreek een opvolger moeten gaan zoeken voor de succescoach. Komen ze daarbij in België uit?

Ondanks de historische resultaten na het overnemen van de club vorig seizoen heeft Will Still uiteindelijk de prijs betaald voor het moeilijke seizoen van Stade de Reims. De club uit de champagnestreek kondigde begin deze maand aan dat de wegen met Still scheiden.

De toekomst van Will Still zelf is nog onzeker, ook al heeft de Belgisch-Britse trainer nooit verborgen dat hij graag een Engelse club zou willen leiden. Zijn vermeende toenadering tot Sunderland, in The Championship heeft voor enige ontevredenheid gezorgd bij Reims.

© photonews

Voor de toekomst van Stade de Reims zal het niet met Samba Diawara (voormalig Charleroi, voormalig RSCA) aan het roer zijn. De voormalige assistent van Still heeft tijdelijk de leiding overgenomen, maar nu het seizoen voorbij is zal er verder gekeken worden. Reims heeft een lijst met kandidaten klaarliggen.

Foot Mercato heeft de identiteit onthuld van enkele mogelijke opvolgers van Still. Een van hen is al genoemd: het gaat om Luka Elsner, de voormalige coach van Union SG en Standard, die Le Havre wist te redden. Ook Joao Sacramento, voormalig assistent van Galtier bij PSG en Lille is een optie, net als de coach van Young Boys Joël Magnin.

Maar ook een coach uit de Jupiler Pro League wordt genoemd: het zou gaan om Miron Muslic, die Cercle Brugge naar de Play-offs heeft geleid en zonder twijfel een van de zo niet dé coach van het seizoen in België is. De Bosniër zou volgend seizoen wel eens een nieuwe uitdaging kunnen aangaan, al kan een eventueel Europees verhaal voor Cercle Brugge hem misschien in Jan Breydel houden.