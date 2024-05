Hugo Broos heeft een wel heel duidelijke boodschap voor Vincent Kompany

Geen Burnley meer volgend seizoen in de Engelse competitie. De ploeg van trainer Vincent Kompany was vorig weekend al zeker van de degradatie.

Vincent Kompany degradeert met Burnley terug naar The Championship. Het avontuur in de Premier League duurde uiteindelijk maar één seizoen, maar volgend jaar wil de club al meteen de stap terug zetten.

Onze landgenoot kreeg het voorbije seizoen heel wat kritiek over zich heen. Veel analisten lieten weten dat Kompany niet de juiste keuzes maakte om in de Premier League te spelen.

Het clubbestuur van Burnley heeft echter nooit getwijfeld aan Kompany. Hij wordt in Burnley op handen gedragen, terwijl hij bij gelijk welke andere ploeg zeker ontslagen zou geweest zijn met dergelijke zwakke resultaten.

Realistischer worden

Hugo Broos laat in La Capitale weten wat het Kompany nog mist om een geweldige trainer te worden. “Hij heeft alle kwaliteiten om dat te doen, op voorwaarde dat hij realistischer wordt”, klinkt het.

“Toen ik Burnley dit seizoen zag spelen, dacht ik terug aan het spel dat hij Anderlecht wilde opleggen met spelers die daar niet toe in staat waren. Maar ik weet zeker dat zijn mislukkingen hem zullen helpen zich te ontwikkelen.”

Al is het uitkijken of Kompany volgend seizoen nog trainer is bij Burnley. Hij werd al genoemd bij andere ploegen uit de Premier League, waaronder vooral Brighton waar hij voor volgend seizoen op het shortlistje zou staan.