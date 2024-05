Legendarische voetballer komt met forse kritiek op Vincent Kompany

Sinds het voorbije weekend is Burnley officieel zeker van degradatie. Alan Shearer heeft alvast heel veel kritiek op de manier van werken van Vincent Kompany.

Al snel bleek dat Burnley dit seizoen een vogel voor de kat zou zijn, maar op het einde werd het toch nog even spannend. Sinds afgelopen weekend is de degradatie een feit en dat is volgens de legendarische voetballer Alan Shearer ook heel erg logisch.

“Ik heb dit seizoen echt nooit het gevoel gehad dat Burnley in de Premier League kon blijven”, stelde Shearer in Match of The Day. “Ze hebben zichzelf ook alle kansen ontnomen om het te redden op het hoogste niveau.”

Shearer begrijpt de filosofie van onze landgenoot wel. “Alleen kun je dat niet blijven doen op dit niveau. Ze maakten zoveel basisfouten terwijl ze zorgvuldig probeerden uit te verdedigen. Week in week uit. Wat is de definitie van gekkenwerk? Dit toch? Altijd hetzelfde doen en hopen dat je eens een ander resultaat krijgt.”

Déjà vu naar Anderlecht

Volgens Shearer had Kompany een andere oplossing moeten zoeken. “Het is oké om af en toe een bal weg te trappen in plaats van jezelf continu in moeilijkheden te brengen bij het uitvoetballen. Toch voerde Kompany voortdurend hetzelfde plan uit. Daarom maakte Burnley de redding zelf onmogelijk.”

Die kritiek kreeg Kompany ook al bij Anderlecht en herhaalt zich nu op het hoogste niveau bij Burnley. Kompany laat het alvast niet aan zijn hart komen. Hij blijft ook de steun krijgen van de clubeigenaars, ondanks de degradatie.