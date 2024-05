Riemer wist niet dat hij geschorst is tegen Antwerp: dit is zijn vervanger

Brian Riemer verloor met RSC Anderlecht de match van het jaar. Tot overmaat van ramp is hij ook nog eens geschorst tegen Royal Antwerp FC.

Brian Riemer slikte tegen Club Brugge zijn derde gele kaart van de Champions’ Play-Offs. Daardoor moet hij komend weekend tegen Royal Antwerp FC in de tribune plaatsnemen.

“Dat wist ik niet”, was de reactie van de coach van paarswit toen hij verteld werd dat hij geschorst is voor het duel op de Bosuil. Ondertussen schrijft La Dernière Heure dat er bij Anderlecht al een vervanger voor Riemer aangeduid werd.

Roel Clement zal de taak van hoofdcoach op zich nemen. De voorbije jaren werd hij opgenomen in de staff van de A-kern. Hij werd binnengehaald na het ontslag van Felice Mazzu in november 2022.

Toen werkte hij eerst onder Robin Veldman. Het werk van de voormalige coach van de U14 wordt geapprecieerd voor zijn werk. Hij beschikt ook over de licentie voor het coachen in het profvoetbal.

Ook Nicky Hayen is volgend weekend geschorst. Hij kreeg op Anderlecht twee gele kaarten en mist zo de titelwedstrijd tegen Cercle Brugge. Michiel Jonckheere zal zijn plaats innemen. In januari kwam hij nog over van KV Oostende, om de U18 van blauwzwart te leiden.