René Vandereycken heeft bijzonder pittige vraag over Kasper Dolberg klaar voor Brian Riemer

Club Brugge verloor zondag wellicht de titel tegen Club Brugge. Heel wat keuzes van trainer Brian Riemer werden in vraag gesteld.

RSC Anderlecht speelde in het eigen Lotto Park. De match was al lange tijd uitverkocht, maar het publiek kreeg nauwelijks wat spektakel te zien.

De thuisploeg toonde bitter weinig aanvalslust, het kreeg eigenlijk geen enkele kans tegen een heel goed georganiseerd Club Brugge. René Vandereycken zag weinig tot geen offensieve organisatie.

“Defensief staat het sterk maar aanvallend waren er geen oplossingen”, klinkt het bij de analist in Het Nieuwsblad. “De blessures van een aantal spelers spelen natuurlijk mee maar de laatste weken was Anderlecht te eenzijdig in zijn aanvallend plan.”

Gattoni als aanvaller

Hazard was de man van de flitsen, maar ook het druk zetten lukte niet tegen Club. “Bij een 0-1-achterstand gingen ze met twee, maximaal drie jagen - Dolberg en Dreyer veelal - maar de rest van de ploeg volgde niet. Daardoor ontstond er een grote ruimte in het middenveld waar Club wel raad mee wist.”

De vervanging van Dolberg door Vazquez roept bij Vandereycken heel veel vragen op. “Niet veel later werd Gattoni in de spits Is Gattoni dan een betere spits dan Dolberg? Is Anderlecht beter gediend met Gattoni in de spits dan met Dolberg? Wat gaat er op dat moment om in het hoofd van een trainer?”